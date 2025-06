Sant'Angelo a Cupolo: il sindaco De Pierro incontra l'Arma L’Amministrazione comunale punta al potenziamento del sistema di video

Presso la sede comunale di Sant’Angelo a Cupolo, il Sindaco Alessandro De Pierro ha ricevuto in visita istituzionale il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Benevento, Maggiore Emanuele Grio, accompagnato dal Comandante della Stazione Carabinieri di Sant’Angelo a Cupolo, Maresciallo Capo Antonio Colarusso.

L’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e piena collaborazione, ha rappresentato un importante momento di confronto sui principali temi legati alla sicurezza e al controllo del territorio comunale. Si è trattato della prima visita ufficiale da parte delle autorità dell’Arma al neo eletto Sindaco, a conferma della volontà condivisa di consolidare i rapporti istituzionali e intensificare il presidio del territorio a tutela della cittadinanza.



Tra i punti centrali affrontati nel corso del colloquio, è emersa la volontà dell’Amministrazione comunale di valutare il potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio. Il Maggiore Grio e il Maresciallo Colarusso hanno manifestato piena disponibilità a fornire supporto tecnico-operativo, offrendo indicazioni preziose sulla localizzazione strategica e sulla qualità dei dispositivi da installare, al fine di garantire un controllo più capillare ed efficace.

“Ringrazio il Maggiore Grio e il Maresciallo Colarusso per la sensibilità istituzionale dimostrata e per la concreta vicinanza alla nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Alessandro De Pierro –. La sicurezza dei cittadini è una priorità per questa Amministrazione, e siamo convinti che un dialogo costante con le forze dell’ordine sia la chiave per costruire un territorio più sicuro, accogliente e vivibile”.

L’Amministrazione comunale di Sant’Angelo a Cupolo proseguirà nei prossimi mesi con una serie di incontri e confronti operativi, con l’obiettivo di strutturare politiche di sicurezza urbana sempre più integrate e partecipate.