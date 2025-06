Terre anfibie: viaggio tra acqua e suolo per scoprire la biodiversità Tra Morcone e Sassinoro un’esperienza educativa che unisce scienza, ecologia e creatività

Prosegue il ciclo del Rural Lab Siamo Natura – Strumenti, linguaggi e pratiche per un’educazione ecosistemica, con il terzo appuntamento in programma tra Morcone e Sassinoro, dal titolo “Terre Anfibie”.

Il 5 e il 7 giugno laboratori scientifici, esperienze immersive e attività sul campo ci accompagneranno a scoprire il valore del suolo e dell’acqua nella salvaguardia della biodiversità. Le attività sono gratuite e aperte a tutti, con il coinvolgimento importante delle scuole.

Si comincia giovedì 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente, con il laboratorio didattico “Microcosmi sotto- vetro”, condotto da Bioma lab, istituto beneventano di divulgazione scientifica e educazione ambientale, presso l’istituto omnicomprensivo “ De Filippo-Don Diana” di Morcone. I ragazzi avranno la possibilità, sotto la guida di Antonio Sorrentino, naturalista e biologo marino, di costruire una biosfera in miniatura, esplorando gli strati del suolo e il loro ruolo per la sostenibilità ambientale. Un’esperienza educativa che unisce scienza, ecologia e creatività, pensata per sensibilizzare i più giovani ai delicati equilibri che regolano il funzionamento degli ecosistemi.

Il laboratorio sarà replicato nel pomeriggio di venerdì 7 giugno allo Chalet Parco dello Scoiattolo, in Villa Comunale a Morcone, offrendo a tutti – grandi e piccoli – l’opportunità di “mettere le mani nella terra” e osservare da vicino i processi che permettono la vita sul nostro Pianeta.

Esplorazione dell’ecosistema fiume

Sabato mattina, 7 giugno, appuntamento alle ore 9.00 in largo Egidio di Mella, a Morcone, presso la Villa Comunale, per un’attività di esplorazione dell’ecosistema fiume promossa dall’associazione “Paese dell’acqua”, da anni impegnata nella valorizzazione e tutela delle risorse idriche e nella costruzione di una Rete nazionale dei Paesi dell’Acqua (PDA Network) nonché nella partecipazione a progetti di ricerca e divulgazione scientifica. Dopo un’introduzione sulla valenza ecologica dei corpi idrici da parte di Marco Iamiceli, Presidente associazione Paese dell’Acqua, e di Eriberto Eulisse, Direttore esecutivo Global Network of Water Museum, guidati del botanico Bruno Paura e della zoologa Giuseppina De Castro, i partecipanti potranno utilizzare il metodo dell’Indice di Funzionalità Fluviale (IFF), per valutare sul campo lo stato ecologico di un tratto del torrente Sassinora “Terre Anfibie” è un invito a riscoprire il legame profondo tra uomo e natura, a partire da due elementi fondamentali per la vita: suolo e acqua. Un appuntamento, a cura del progetto TAM-la cultura è un fiume del Comune di Morcone, che unisce conoscenza scientifica e approccio partecipativo, in pieno spirito ecosistemico.