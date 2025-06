A Torrecuso le Misericordie campane si formano per l'utilizzo di un nuovo mezzo Modulo di Protezione Civile “Special Care”

Formare i volontari delle Misericordie campane all’utilizzo di un modulo particolare di Protezione Civile e cioè il cosiddetto “Special Care”. E’ questo lo scopo della due giorni di formazione che si svolgerà in questo weekend in Campania, in particolare a Torrecuso nella sede della locale Misericordia, luogo scelto dall’Ufficio di Formazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Quindi il 7 e 8 giugno nella sede della Misericordia torrecusana ci sarà questo corso di formazione di un modulo che si occupa di fornire assistenza alla popolazione durante le emergenze, con particolare attenzione alle fragilità individuate, come ad esempio gli anziani, le donne con neonati e altre persone con esigenze specifiche.

Il corso, organizzato dall'Ufficio di Formazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia insieme all’ufficio Regionale della Campania, ha l'obiettivo di garantire una migliore efficienza dell'assistenza durante le emergenze. I volontari saranno formati per gestire spazi dedicati alle diverse esigenze e fragilità, come ad esempio spazi di confort per gli anziani o aree dedicate alle donne con neonati.

Luca Iannaccone, Referente Area Emergenza della Federazione delle Misericordie della Campania, ha sottolineato l'importanza della Formazione che permette di garantire un'assistenza efficace e efficiente. Il corso sarà un'occasione importante per i volontari per acquisire nuove competenze e di migliorare la loro capacità di risposta alle esigenze della popolazione durante le situazioni di emergenza.

“E’ un onore per noi della Misericordia di Torrecuso ospitare questo importante corso di formazione - dichiara Nicola Maiello, Governatore della Misericordia di Torrecuso -. In diverse Confraternite esiste già un modulo Special Care ma è importante che ci sia questa attività formativa che viene fatta a ragazze e ragazzi ed a chi opererà proprio in questi moduli al fine di garantire una migliore efficienza dell’assistenza”.