Il Comitato per il Sì Medio Calore chiude la campagna a San Giorgio del Sannio Per i referendum dell’8 e 9 giugno con un comizio presso il Parco urbano di Viale Spinelli

Venerdì 6 giugno, alle 19, il Comitato per il Sì del Medio Calore chiude la campagna elettorale per i referendum dell’8 e 9 giugno con un comizio a San Giorgio del Sannio, presso il Parco urbano di Viale Spinelli (incrocio con via Aldo Moro). Interverranno rappresentati della società civile, del mondo sindacale e dei partiti politici schierati per il sì. Sarà inoltre lasciato il microfono aperto per gli interventi del pubblico.

Il Comitato invita tutti i cittadini del Medio Calore a partecipare all’iniziativa: mentre il governo si impegna a limitare i diritti sociali e civili (si pensi al cosiddetto decreto sicurezza), è indispensabile che i cittadini si attivino in prima persona per la difesa delle libertà garantite dalla Costituzione e per la tutela del lavoro. Votare cinque sì ai referendum dell’8 e 9 giugno e partecipare alle iniziative della campagna elettorale è un passaggio ineludibile della battaglia per fermare le derive autoritarie emerse nel Paese.

Il Comitato referendario per il Sì è composto da associazioni (ANPI, Cuore al Centro, Avanguardia, Libera), categorie sindacali (Cgil, Spi e Funzione Pubblica), circoli di partiti politici (Partito democratico, Sinistra italiana) e tanti cittadini e studenti.