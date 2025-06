Nuova amministrazione a Sant’Angelo a Cupolo: ecco gli assessori Il sindaco Alessandro De Pierro ufficializza la squadra: D'Orta vicesindaco

Dopo la vittoria alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio scorsi, Sant’Angelo a Cupolo ha ufficialmente una nuova guida. Il neo eletto sindaco Alessandro De Pierro ha annunciato la squadra che lo affiancherà nel governo della città, ponendo le basi per un'amministrazione all’insegna della collaborazione e della concretezza.

Al centro della strategia politica del sindaco, una chiara volontà di valorizzare le competenze interne alla maggioranza, premiando l’unità e il lavoro di squadra che hanno condotto alla vittoria della lista “Insieme per Sant’Angelo”.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Fabrizio D’Orta, ex primo cittadino, figura esperta e di riferimento per la comunità. A lui sono state assegnate deleghe cruciali per l’equilibrio amministrativo: Patrimonio, Ambiente, Bilancio e Tributi, Commercio e Attività Produttive.

Altro nome di spicco è Stefano Zarro, che si occuperà di settori strategici per lo sviluppo territoriale: Urbanistica, Personale, Associazionismo, Sviluppo rurale, Parco del Sabato, Politiche Energetiche, Viabilità e Trasporti.

Due le donne all’interno dell’esecutivo: Adua Forni, con le deleghe a Cultura e Turismo, Politiche Sociali, Pari Opportunità e Protezione Civile, e Sissy Botticella, che seguirà Forum dei Giovani, Politiche Giovanili, Comunicazione e Servizi Demografici. Una scelta, quella di De Pierro, che sottolinea l’importanza della rappresentanza femminile e della partecipazione giovanile nella macchina amministrativa.

Il sindaco ha voluto dare un riconoscimento anche a chi ha contribuito con impegno alla campagna elettorale, alla costruzione del programma e alla vittoria elettorale.

Il consigliere Gennaro Pontillo sarà il presidente del Consiglio Comunale e si occuperà di Contenzioso e Trasparenza. Il ruolo di capogruppo di maggioranza e vicepresidente del Consiglio andrà a Flaviano Barricella, al quale sono state affidate le deleghe a Cimiteri, Arredo e Decoro Urbano, Tutela degli Animali, Sanità e Sistemi Informatici.

Completano il quadro i consiglieri Orsola Botticella, che si dedicherà a Istruzione e Servizi Scolastici, e Biagio Barricella, responsabile per Sport e Impianti Sportivi.

“Ogni decisione è stata presa nel segno della condivisione e dell’ascolto – ha dichiarato il sindaco De Pierro –. Vogliamo costruire un’amministrazione forte, presente sul territorio e vicina ai cittadini. La sinergia che ci ha permesso di vincere sarà il motore del nostro lavoro quotidiano”.

Con queste premesse, Sant’Angelo a Cupolo si appresta a vivere una nuova stagione amministrativa, con l’obiettivo di rafforzare i servizi, valorizzare il patrimonio locale e investire sul futuro della comunità. Intanto il 12 giugno, alle 18:30, è in programma il primo Consiglio Comunale con il giuramento del sindaco: in quell’occasione saranno anche eletti il presidente e il vice presidente dell’assise, saranno comunicati i componenti della Giunta e nominate le commissioni.