Guardia Sanframondi : "Benessere in Comune" per un'estate speciale L'iniziativa del Comune tra cultura, gioco e crescita per i più giovani

Un’estate diversa, fatta di scoperta, divertimento e crescita: è quella che si prospetta a Guardia Sanframondi grazie al progetto “Benessere in Comune”, promosso dal Comune - Assessorato alle Politiche giovanili, Rapporti istituzionali con le Associazioni culturali, ricreative, artistiche e di volontariato, Biblioteca - in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un'iniziativa concreta e inclusiva che guarda al futuro attraverso lo sguardo attento dei più giovani e delle loro famiglie.

L’obiettivo è chiaro: sostenere e affiancare genitori/tutori di bambini e adolescenti tra i 7 e i 14 anni, offrendo loro opportunità educative e ricreative che non solo valorizzino il territorio, ma rappresentino anche un’occasione per coltivare relazioni sane, sviluppare nuove passioni e imparare a convivere in modo consapevole e rispettoso. Un modo efficace per prevenire fenomeni preoccupanti come il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo al contempo un approccio educativo e culturale alternativo alla tecnologia.

Nel cuore del progetto vi è un ricco programma di attività gratuite, suddiviso in due fasce d’età (7-10 anni e 11-14 anni), curato con la collaborazione dell’Osservatorio Astronomico di Benevento, delle associazioni del territorio e di esperti qualificati. Un viaggio affascinante tra astronomia, ceramica, patrimonio museale del Sannio, scacchi e teatro. Ogni attività è pensata per coinvolgere anche genitori e tutori, che potranno partecipare o seguire da vicino i percorsi scelti dai figli, rafforzando così il legame educativo e affettivo tra famiglia e comunità.

Non sono richiesti requisiti particolari, se non entusiasmo, curiosità e voglia di mettersi in gioco. “Benessere in Comune” non è solo un’opportunità per i giovani, ma un vero investimento per l’intera cittadinanza: saranno valorizzati gli spazi pubblici, promosse le relazioni tra pari e potenziato il senso di appartenenza e di identità culturale.

L’Assessora alla Cultura e Politiche Giovanili, Elda Chiara Del Vecchio, ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando che “Benessere in Comune” rappresenta una straordinaria occasione per mettere al centro i giovani e le loro famiglie, offrendo strumenti per crescere insieme in armonia, nel rispetto reciproco e nella bellezza del nostro territorio. Ha poi aggiunto: «Crediamo in un’educazione alternativa alle tecnologie, che passi anche attraverso il gioco, l’arte e la scoperta. E crediamo soprattutto in una comunità che si stringe attorno ai suoi ragazzi, offrendo occasioni concrete di inclusione, cooperazione e socialità». E conclude: « Benessere in Comune è più di un progetto: è una visione di futuro, una scelta di cura verso i nostri ragazzi e il nostro paese. Un’iniziativa che ci ricorda che crescere insieme è possibile, se si semina cultura, si coltiva il rispetto e si gioca con intelligenza e passione».

Per informazioni e dettagli è possibile recarsi presso l’ufficio amministrativo dell’Ente o consultare le pagine web del Comune - pagina Facebook e sito istituzionale.