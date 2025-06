"L’Azzurra Paupisi Next Generation riparte da mister Marcarelli" L’annuncio del presidente Roberto Iorio che poi rivolge un invito ai tifosi

Il presidente dell’Azzurra Paupisi Next Generation, Roberto Iorio, dopo diversi incontri ha chiuso per la panchina della squadra con il mister Pino Marcarelli.

L’accordo con il tecnico paupisano Marcarelli è stato siglato alcuni giorni fa ma il presidente Iorio ha annunciato quest’oggi la ‘fumata bianca’. “Ripartiamo alla grande con l’amico Pino Marcarelli - afferma il presidente Iorio -. Quando alcune settimane fa ci siamo incontrati e gli ho proposto la guida tecnica dell’Azzurra Paupisi non ha esitato a dirmi subito si. Mister Marcarelli già da domani sarà a lavoro per mettere su una squadra competitiva con entusiasmo, competenza e professionalità. Quindi – continua Iorio - il progetto dell’Azzurra Paupisi va avanti e non sarà un progetto che riguarderà solo il campionato di terza categoria ma punteremo anche ad organizzare una scuola calcio a Paupisi e le parole chiavi devono essere divertimento, essenza del gioco e naturalmente l’aspetto educativo. Infatti – afferma ancora il Presidente – ai nostri figli verrà insegnato il lato sano della competizione, compreso il rispetto per i compagni e per gli avversari. Ringrazio infine mister Glorioso per quanto ha fatto negli ultimi mesi per la nostra squadra, ma ora è il momento di guardare avanti”.

Il presidente poi si rivolge ai tifosi dell’Azzurra: “Sono convinto che anche nel prossimo campionato, così come è stato per quello ormai alle spalle, avremo un grande tifo sugli spalti. e proprio ai tifosi tutti dico di starci accanto perché in un incontro che sta andando male un coro di sostegno può essere la scintilla che cambia una partita perché il supporto rafforza la squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà. Cari tifosi dell’Azzurra Paupisi – conclude il presidente Roberto Iorio - siete il cuore pulsante della squadra. Il sostegno e le vostre grida faranno la differenza più di quanto immaginiate. E ricordate che siete parte integrante di questa grande famiglia".