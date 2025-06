Telese Terme celebra il Patrono Santo Stefano: festa di popolo, fede e speranza I parroci don Gerardo Piscitelli e don Giammaria Cipollone: un testimone coraggioso del Vangelo

Telese Terme si prepara con gioia e devozione a celebrare la Festa di Santo Stefano, Patrono della città, nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2025. Un appuntamento profondamente radicato nella storia e nell’anima della comunità telesina, che quest’anno assume un significato ancora più speciale, svolgendosi in concomitanza con l’Anno Giubilare.

“Ci prepariamo a celebrare la festa di Santo Stefano, nostro Patrono, in un tempo speciale: l’Anno Giubilare – dichiarano i parroci don Gerardo Piscitelli e don Giammaria Cipollone – È un’occasione di grazia in cui siamo chiamati a rinnovare la nostra fede e a riscoprire la speranza.

In Santo Stefano vediamo un testimone coraggioso del Vangelo, che ci invita a vivere con fiducia anche nelle difficoltà. La festa patronale non è solo tradizione: è un cammino di luce, un segno che Dio continua a camminare con noi. L’invito, allora, è a vivere questi giorni con cuore aperto, come comunità che guarda avanti con speranza viva”.

La celebrazione, che unisce momenti religiosi, civili e culturali, rappresenta un momento di unità e rinnovamento per tutta la cittadinanza.

A sottolineare il valore di questa ricorrenza è anche il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, che così dichiara: “La Festa di Santo Stefano è parte viva della nostra identità collettiva. Non è solo una ricorrenza religiosa, ma una testimonianza concreta del legame tra i cittadini e le loro radici spirituali e civili. In un tempo in cui il tessuto sociale ha bisogno di coesione, momenti come questo diventano fondamentali per riscoprire il senso del bene comune, della solidarietà e della memoria. Come Amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere questa festa, che unisce fede e partecipazione, storia e speranza, in uno spirito di autentica comunità”.