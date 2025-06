S. Angelo a Cupolo, parte amministrazione De Pierro: "Sarà governo inclusivo" Il sindaco: “Siamo pronti ad affrontare le sfide con serietà e spirito di servizio”

Con la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Sant’Angelo a Cupolo, giovedì 12 giugno si è aperto ufficialmente il nuovo ciclo amministrativo guidato dal sindaco Alessandro De Pierro, eletto lo scorso 26 maggio. Una cerimonia d’insediamento carica di significato, durante la quale il primo cittadino ha ribadito l’impegno per una gestione partecipata, trasparente e aperta al dialogo.



Nel suo discorso, De Pierro ha sottolineato la volontà di costruire un percorso amministrativo attento ai bisogni reali del territorio, puntando su ascolto, competenza e programmazione. “Siamo pronti ad affrontare le sfide con serietà e spirito di servizio”, ha dichiarato, evidenziando come la squadra sia pronta a lavorare per una comunità più unita e corsa.



L’esecutivo nominato vede Fabrizio D’Orta in carica come vice sindaco, mentre le quote rosa sono rappresentate da Adua Forni e Sissy Botticella, incaricate di settori chiave come welfare, politiche giovanili, cultura e protezione civile. Altro nome di spicco è Stefano Zarro, che si occuperà di settori strategici per lo sviluppo territoriale: Urbanistica, Personale, Associazionismo, Sviluppo rurale, Parco del Sabato, Politiche Energetiche, Viabilità e Trasporti.



Importante anche la presenza dei consiglieri delegati, che garantiranno un collegamento costante con il territorio e le sue frazioni. Dai temi ambientali alla valorizzazione del Parco del Sabato, passando per il rilancio del commercio e della vita produttiva locale, il programma del sindaco mira a coniugare sviluppo sostenibile e qualità della vita.

Un’attenzione particolare sarà riservata ai giovani e alle politiche sociali, mentre sul fronte dell’organizzazione interna, De Pierro ha promesso una macchina comunale più efficiente e vicina ai cittadini.

Da subito si è instaurata, infine, grande sinergia con i dipendenti comunali, ognuno nel rispetto dei propri ruoli. Con l’inizio del mandato e l’investitura formale della nuova giunta, si apre dunque una fase politica nuova per Sant’Angelo a Cupolo, all’insegna del rinnovamento e della collaborazione