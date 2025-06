Torna il poliambulatorio della prevenzione: screening oncologici gratuiti In piazza Minieri a Telese Terme dal 28 al 30 giugno

Anche quest’anno, nei giorni 28, 29 e 30 giugno, il Comune di Telese Terme ospiterà in Piazza Minieri il poliambulatorio mobile dedicato alla campagna di prevenzione oncologica promossa dalla Regione Campania in collaborazione con l’ASL di Benevento. All’interno del truck sanitario, adeguatamente attrezzato e presente per tutte e tre le giornate, sarà possibile sottoporsi gratuitamente agli screening oncologici previsti: mammografia, Pap-test e ritiro del kit per il test del sangue occulto nelle feci (screening colon-retto).

A garantire l'accoglienza e l'esecuzione degli esami sarà personale medico e infermieristico qualificato, pronto a supportare i cittadini durante il percorso di prevenzione. Il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, invita tutta la cittadinanza a partecipare: “La prevenzione è uno strumento fondamentale per tutelare la salute pubblica, e l’adesione agli screening oncologici rappresenta un gesto di grande responsabilità verso sé stessi e verso la comunità. L’amministrazione comunale continua a porre massima attenzione al benessere dei cittadini, favorendo l’accesso ai servizi sanitari e promuovendo iniziative concrete di salute pubblica. Un sentito ringraziamento alla dottoressa Giovanna Ragozzino direttore del Distretto Sanitario di Telese Terme e al direttore generale dell’ASL Benevento, dott. Gennaro Volpe, per l’instancabile lavoro e la costante disponibilità dimostrata sul territorio”.

Sull’importanza della prevenzione insiste anche l’assessore Marilia Alfano: “La prevenzione è la nostra prima arma contro il cancro. Come istituzioni, abbiamo il dovere di promuovere una cultura della salute fondata sull’informazione, sulla diagnosi precoce e sull’accesso equo ai servizi di screening gratuiti per tutti i cittadini di Telese Terme e della nostra provincia. Oggi più che mai, è fondamentale ricordare che controlli periodici, stili di vita sani e l’adesione ai programmi di prevenzione oncologica possono fare la differenza, salvando vite umane e, la nostra amministrazione, con la preziosa collaborazione, per questo evento, dell’ Asl Bn direttore generale dott Gennaro Volpe, dell’ Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Telese Terme e con il fattivo contributo del dottore Maurizio D’Amora, è impegnata affinché la prevenzione diventi un diritto accessibile a tutti e non un privilegio per pochi. Nessuno deve restare escluso. Invitiamo quindi tutte le cittadine e i cittadini che rientrano nelle fasce d’età previste, a non rimandare e ad aderire agli screening: è un gesto semplice, gratuito, ma può fare la differenza, per costruire comunità più sane e consapevoli. Vogliamo che ogni cittadino, senta di avere accesso a strumenti concreti per tutelare la propria salute – conclude l’Assessore Alfano –. La prevenzione è il primo passo per vivere meglio e più a lungo. Prevenire è vivere. Ed insieme, possiamo fare la differenza”.

Il Comune invita dunque tutti i cittadini, in particolare le fasce d’età interessate dagli screening, a cogliere questa preziosa opportunità di prevenzione gratuita, contribuendo a diffondere la cultura della salute e della diagnosi precoce.