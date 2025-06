Strada provinciale, Iachetta (FI): "Interrogazione per la messa in sicurezza" Al centro della richiesta il tratto che attraversa la frazione Bagnoli

La consigliera provinciale di Forza Italia, Anna Iachetta, ha presentato un’interrogazione al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per richiamare l’attenzione sulle condizioni della Strada Provinciale 120, in particolare nel tratto che attraversa la località Bagnoli, tra i Comuni di Sant’Agata de’ Goti e Benevento, come segnalato più volte anche dal consigliere comunale di Forza Italia a Sant’Agata de’ Goti, Nicola Izzo.

“Le criticità relative al dissesto del manto stradale, alla mancanza di segnaletica orizzontale e all’assenza di barriere di protezione nei tratti più esposti - spiega Iachetta- possono produrre ricadute sulla sicurezza della circolazione.

Inoltre, si segnala che gli agricoltori locali, che lavorano quotidianamente nei terreni adiacenti alla strada, manifestano forte preoccupazione perché in caso di sbandamento o incidente, c’è il concreto pericolo che i mezzi coinvolti possano finire fuori strada e coinvolgerli direttamente mentre sono impegnati nelle lavorazioni agricole.

La S.P. 120 non è oggetto da anni di interventi significativi di ripristino o di messa in sicurezza”.

L’interrogazione chiede di sapere: "se siano stati effettuati sopralluoghi o rilievi tecnici sul tratto interessato; se gli uffici provinciali siano a conoscenza delle problematiche indicate; quali interventi si intendano adottare per la messa in sicurezza della strada; se vi siano progetti in fase di approvazione o già programmati, e con quali tempistiche; se è previsto il coinvolgimento delle autorità competenti per la tutela della sicurezza sul lavoro nelle aree agricole limitrofe; quali siano, eventualmente, le cause dei ritardi negli interventi.

La Strada Provinciale 120 rappresenta un’arteria importante per la mobilità e per le attività agricole del territorio – sottolinea Iachetta –. È pertanto opportuno assicurare ogni utile approfondimento e valutare la possibilità di un intervento tempestivo.”