San Bartolomeo in Galdo e Castelvetere salutano il Luogotenente Altieri Lascerà il comando della Stazione dei Carabinieri dopo 27 anni

Doppio appuntamento nella Biblioteca Comunale di San Bartolomeo in Galdo e presso l'aula consiliare di Castelvetere in Val Fortore con la cerimonia istituzionale di saluto al Luogotenente Maurizio Altieri, che a luglio lascerà il comando della Stazione dei Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo dopo 27 anni di servizio.

L’incontro ha rappresentato un momento sentito e partecipato, in cui “istituzioni, associazioni e cittadini hanno voluto tributare il proprio ringraziamento a un uomo che ha saputo unire il rigore del ruolo con una profonda capacità di ascolto e comprensione. Altieri non è stato solo un riferimento per la sicurezza, ha saputo entrare con discrezione, fermezza e sensibilità nel tessuto sociale ed emotivo della comunità, caricandosi sulle spalle le fragilità, le urgenze e le sfide di più generazioni”.

Durante la cerimonia è stato evidenziato il suo “contributo ineguagliabile, come il modello organizzativo per la gestione dell’emergenza Covid, nato proprio in questi territori sotto la sua guida, poi riconosciuto a livello nazionale per efficacia e umanità. Omaggi simbolici, parole commosse, abbracci sinceri: tutto ha raccontato quanto il Luogotenente Altieri sia stato, e resterà, un presidio di fiducia, legalità e vicinanza concreta. Per le comunità di San Bartolomeo in Galdo e Castelvetere in Val Fortore, il suo saluto è un momento di commozione e riconoscenza verso un uomo che ha saputo essere luce costante e presenza viva”.

Il sindaco Agostinelli: un esempio per la comunità

“Il Luogotenente Altieri ha rappresentato per il nostro paese un punto fermo, una figura autorevole e al contempo profondamente umana - ha dichiarato il sindaco di San Bartolomeo, Carmine Agostinelli - In lui abbiamo trovato un comandante, un consigliere silenzioso, un esempio. Il suo modo di interpretare il servizio pubblico ha lasciato un’impronta indelebile. A nome dell’intera comunità, gli esprimo gratitudine sincera e affetto”.