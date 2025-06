Montesarchio: attiva una nuova piattaforma per le segnalazioni dei cittadini Il comune accelera nella digitalizzazione

Il Comune di Montesarchio accelera nella digitalizzazione: è attiva una nuova piattaforma per le segnalazioni dei cittadini.

"Un strumento - dice l’assessore all’innovazione Angela Papa - che rappresenta un passo importante verso la modernizzazione dei servizi comunali. Con l’attivazione di una piattaforma digitale dedicata alla gestione delle segnalazioni di guasti, inconvenienti e reclami che riguardano la città e il territorio da parte dei cittadini".

"Questo sistema - spiega la delegata Papa - è accessibile tramite il sito istituzionale alla voce Servizio Segnalazioni, rendendo più semplice e immediata l’interazione tra la comunità e l’amministrazione. Ad esempio, nel settore della manutenzione del territorio, appannaggio della delegata Palma Viscione, che, prima tra tutti, sta testando, con gli uffici competenti, la funzionalità del servizio pensato per i cittadini. La missione della delegata Palma Viscione è di rispondere in modo ottimale e organizzato alle istanze del territorio mediante la programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale secondo criteri di flessibilità, tempestività ed efficienza nella gestione delle risorse e mezzi a disposizione.

Servizi per i cittadini

La sezione "Istanze Online" consente di compilare digitalmente i moduli per la presentazione e raccolta delle richieste e segnalazioni così da approntare la migliore risposta da parte dei servizi e uffici comunali preposti.

Attualmente, i cittadini possono usufruire di due funzionalità principali: accesso agli atti: per ottenere documentazione amministrativa; segnalazioni: per comunicare guasti, inconvenienti e reclami, comprese situazioni di degrado urbano. Un progetto in espansione per garantire una maggiore efficienza e accessibilità ai servizi comunali. I cittadini possono già accedere ai servizi digitali direttamente dalla home page del sito istituzionale, nella sezione Servizi.

"Grazie a questa iniziativa, Montesarchio si conferma un comune all’avanguardia nella digitalizzazione, promuovendo la partecipazione civica e offrendo strumenti intuitivi per migliorare i servizi sul territorio. Un passo ulteriore per una città che mira ad essere sempre più connessa e attenta alle esigenze dei suoi abitanti" hanno spiegato l'assessore Angela Papa e la consigliera Palma Viscione.