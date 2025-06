Provincia di Benevento e Comune Telese Terme: avviato l’iter per i lavori Sp 103 Al via anche per la progettazione di una rotonda sulla Statale Sannitica

A seguito di un sopralluogo congiunto tra il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e il Sindaco di Telese Terme, è stato ufficialmente avviato l’iter per l’esecuzione di importanti interventi infrastrutturali nel territorio comunale.

In particolare, è in programma la sistemazione di un tratto della Strada Provinciale 103 (via San Giovanni), da tempo segnalato per criticità alla viabilità locale. Parallelamente, si procederà alla progettazione di una nuova rotonda sulla Strada Statale Sannitica, all’altezza dell’incrocio con la strada che conduce alla chiesa di Sant’Alfonso, punto nevralgico spesso soggetto a congestioni e rischi per la sicurezza stradale.

«Questi interventi rappresentano un passo concreto verso il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale per la nostra comunità», ha dichiarato il Sindaco di Telese Terme. «La sinergia tra Comune e Provincia si conferma ancora una volta fondamentale: è solo grazie alla collaborazione istituzionale che possiamo raggiungere risultati concreti, rispondendo con efficacia alle esigenze dei cittadini e del territorio».

Ora si proseguirà con gli atti amministrativi e tecnici necessari a dare avvio operativo ai lavori, nell’ottica di una mobilità più sicura e funzionale per Telese Terme e l’intero comprensorio.