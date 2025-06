Forza Italia: incontro a Calvi e congresso cittadino a San Giorgio del Sannio Doppio appuntamento in provincia di Benevento

Sabato, 21 giugno, doppio appuntamento per Forza Italia a Calvi e San Giorgio del Sannio, alla presenza di Francesco Maria Rubano, segretario provinciale e deputato di Forza Italia. Alle ore 18 a Calvi, presso il Bar Pub “New Life”, si terrà l’iniziativa “Forza Italia presente tra la gente”. Un’occasione informale ma significativa per dialogare con i cittadini, raccogliere istanze e raccontare il lavoro svolto in Parlamento e sul territorio. A fare gli onori di casa sarà Mario Mirra.

Alle 18.30, a San Giorgio del Sannio, in Piazza IV Novembre (ex Casa Comunale), si celebrerà invece il Congresso cittadino di Forza Italia, presieduto da Fernando Errico, già Consigliere Regionale della Campania. Dopo i saluti istituzionali dell'assessore comunale Giacomo Zampetti, interverranno: Gerardo Campana, commissario cittadino di Forza Italia, Mario Mirra, Coordinatore del Medio Calore, Francesco Maria Rubano, Segretario Provinciale e Deputato di FI. A concludere i lavori sarà Fulvio Martusciello, Segretario Regionale e capo delegazione FI al Parlamento Europeo.