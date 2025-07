Concorso Assteas: grande successo del Liceo Musicale Lombardi I Edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale

L’ultimo suono della campanella che annuncia la fine dell’anno scolastico e il caldo afoso di questi giorni che invita ad andane in vacanza, non sono bastati a frenare la dedizione, l’impegno e l’entusiasmo dei talentuosi studenti del Liceo musicale dell’Istituto di Istruzione

Superiore "Lombardi" di Airola che hanno partecipato, con grande successo, alla I Edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “ASSTEAS”, tenutosi nella settimana dal 23 al 29 giugno presso la suggestiva chiesa dell'ex Convento delle Clarisse, in via

Granatelle, a Montesarchio (BN).

Tutti gli allievi che hanno preso parte alla competizione hanno conquistato un posto sul podio, dimostrando ancora una volta l'eccellenza e il talento coltivati presso la nostra istituzione.

Organizzato dall’associazione “LiberaMente” di Montesarchio che da oltre vent'anni promuove l'arte e la cultura sul territorio, il concorso ha visto la partecipazione di circa 80 iscritti, suddivisi in diverse categorie. La commissione giudicatrice, composta da rinomati nomi del panorama musicale nazionale ha assegnato i seguenti premi ai nostri studenti:

Categoria Solisti:

? Noemi Della Marca, classe II (flauto) - III Premio

? Noemi Benedetto, classe IV (pianoforte) - II Premio

? Matteo Pio Benedetto, classe IV (pianoforte) - II Premio

? Martina Carla Spera, classe IV (chitarra) - I Premio

? Davide Tarquinio Gallo, classe II (violino) - I Premio

Categoria Musica da Camera:

? Il Trio composto da Giusy Maione (voce), Davide Tarquinio Gallo (violino) e Matteo Pio Benedetto (pianoforte) - I Premio

L'affermazione unanime dei giovani musicisti è motivo di grande vanto per l'intera comunità scolastica e testimonia l'impegno costante, la dedizione e la preparazione di altissimo livello offerti dal corpo docente del Liceo Musicale.

"Siamo immensamente fieri dei nostri studenti" ha dichiarato la Dirigente Scolastica Maria Pirozzi. "Questo risultato straordinario è il frutto di un lavoro corale che vede protagonisti i ragazzi, le loro famiglie e i nostri docenti, che ogni giorno con passione e professionalità li guidano nel loro percorso di crescita artistica e personale. L'IIS 'Lombardi' si conferma un polo di eccellenza nel panorama educativo e musicale del territorio". Questo prestigioso riconoscimento non solo celebra le abilità individuali dei nostri studenti, ma rafforza anche l'impegno dell'IIS "Lombardi" nel promuovere e valorizzare i talenti, offrendo opportunità concrete di crescita e visibilità nel campo artistico.