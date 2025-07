Varoni, ok a progetto esecutivo piazza Fra Girolamo da Montesarchio Il sindaco Sandomenico: grazie al presidente Vigorito per aver creduto nel patto territoriale

Un’importante svolta per la frazione Varoni di Montesarchio: è stato infatti approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione urbana di Piazza Fra Girolamo da Montesarchio e della viabilità limitrofa, grazie a un finanziamento da 1.200.000 euro ottenuto nell’ambito del Patto Territoriale della Provincia di Benevento.

Si tratta di un intervento strategico che punta a riqualificare uno dei luoghi simbolici della frazione attraverso un restyling complessivo dell’area. Il progetto comprende la sistemazione della piazza, il rifacimento delle strade adiacenti, la cura del verde, la valorizzazione del sagrato antistante la Chiesa Madonna della SS. Assunta, nuovi arredi urbani e un miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza.

Il Sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, che ha seguito con grande attenzione l’intero iter amministrativo e tecnico, ha dichiarato: “Si tratta di un progetto di grande valore non solo per Varoni, ma per l’intera comunità montesarchiese. Riqualificare questa piazza vuol dire ridare dignità e centralità a una frazione troppo spesso dimenticata. Ringrazio sentitamente Confindustria Benevento, nella persona del presidente Oreste Vigorito, per aver creduto nel Patto Territoriale e sostenuto con convinzione la candidatura di questo intervento. È un risultato che testimonia concretamente l’attenzione della nostra amministrazione verso tutte le aree del nostro territorio, dal centro alle periferie”.



Aggiunge l'Assessore ai Lavori Pubblici, Cesare Striani: “L'approvazione di questo progetto esecutivo segna un passo fondamentale per Varoni: un' area cui tengo particolarmente viste le mie origini e la mia storia personale. Abbiamo lavorato incessantemente per trasformare un’idea in una realtà concreta, e vedere che ora siamo pronti per la fase di appalto ci riempie di orgoglio. Questo intervento non è solo un’opera pubblica, ma un vero e proprio volano per il rilancio sociale ed economico della frazione, migliorando la qualità della vita dei residenti e rendendo l'area più accogliente per tutti.”

Il progetto ora entra nella fase che porterà all’indizione della gara d’appalto e all’avvio dei lavori.

L’opera, inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027, rappresenta uno degli investimenti più significativi per la frazione Varoni e un tassello importante nella visione di riqualificazione urbana e inclusione territoriale perseguita dall’amministrazione comunale.