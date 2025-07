Salvata una poiana dai volontari Federazione Pro Vita Le guardie ambientali hanno recuperato il rapace a Solopaca dopo la segnalazione dei cittadini

Pochi giorni fa una pattuglia del servizio di vigilanza ambientale e di protezione civile della Federazione Nazionale Pro Vita, durante il servizio di vigilanza svolta ai fini di prevenzione naturalistica, nel territorio di Solopaca in via Cerro del Duca, su segnalazione dei residenti sono intervenuti nel soccorso di un rapace visibilmente ferito.

I volontari, Mario Manca Giuseppe Tanzillo hanno recuperato la poiana poi consegnata al Servizio veterinario Asl di San Giorgio del Sannio. Il rapace, una volta curato, sarà poi liberato, tornando alla sua vita selvatica.

La storia della poiana è un esempio di come l'intervento tempestivo della Federazione Pro Vita e la collaborazione con i cittadini possano fare la differenza per la vita di questi splendidi animali. “La protezione della fauna selvatica è un impegno importante – affermano dalla Pro Vita - e storie come questa ci ricordano l'importanza di agire prontamente e collaborare per preservare la biodiversità”.