A Montesarchio riduzioni notturne della pressione idrica La comunicazione del Comune: ecco le zone interessate

Il Comune di Montesarchio informa i cittadini che Alto Calore Servizi S.p.A. ha comunicato la necessità di attuare riduzioni notturne della pressione idrica a partire da oggi, a causa della diminuita disponibilità delle risorse idriche e del conseguente mancato apporto ai serbatoi. Questa misura è indispensabile per garantire il mantenimento dei livelli minimi di erogazione del servizio durante le ore diurne.

Zone Interessate e Orari delle Riduzioni

Il centro cittadino di Montesarchio

La frazione Tufara Valle (compresa nei territori dei Comuni di Montesarchio, San Martino e Roccabascerana)

La zona provinciale “Vitulanese” e le Contrade limitrofe

Le riduzioni avverranno dalle ore 23:00 alle ore 06:00 del giorno seguente.

Le manovre di chiusura e riapertura saranno praticate in base a un'attenta valutazione degli impianti e dei livelli dei serbatoi, con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per gli utenti.

Durata dell'Emergenza e Raccomandazioni

Le chiusure e le riduzioni dureranno per tutto il periodo caratterizzato dall’emergenza, in cui si registrano temperature elevate, consumi anomali e mancato apporto idrico agli impianti di accumulo. Alto Calore Servizi si impegna a fornire ulteriori comunicazioni in caso di variazioni.

Si precisa che gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura e apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici. Per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell'erogazione idrica dipenderanno dai tempi necessari per il riempimento delle condotte.

Alla riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi episodi transitori e di breve durata di torbidità dell’acqua. Si sottolinea che questa torbidità non pregiudica la potabilità. Tuttavia, si consiglia di far scorrere l'acqua dai rubinetti per alcuni minuti fino alla scomparsa di eventuali residui.

Informazioni e Contatti

Alto Calore Servizi S.p.A. provvederà ad aggiornare gli utenti attraverso il proprio sito web (www.altocalore.it) e il Canale Social Facebook.

Per casi di improrogabile ed effettiva necessità, è possibile contattare il NUMERO VERDE 800954430, sempre attivo.

Il Comune di Montesarchio invita tutti i cittadini a un uso responsabile dell'acqua in questo periodo di criticità e ringrazia per la collaborazione.