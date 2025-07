A Faicchio il meeting dei giovani Cri Campania Il 13 luglio il Sannio ospita l'importante appuntamento regionale

Non servono mantello e superpoteri, chiunque può essere un eroe; bastano buona volontà e saldi principi ai quali fare riferimento. Sette, per l’esattezza: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità. Questi sono i principi che regolano l’operato e la vita dei volontari del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. I Giovani Volontari della Croce Rossa Italiana della Campania, ispirati da questi valori, si incontreranno il prossimo 13 luglio a Faicchio, in provincia di Benevento, per l'annuale meeting regionale dei Giovani CRI che quest’anno prende il nome di “Missione Umanità: un gioco da eroi”. Sarà una giornata ricca di energia, condivisione e sfide, ognuna dedicata a un “superpotere” simbolico assegnato di volta in volta ad ogni squadra per lavorare sulle competenze trasversali che ogni buon volontario della Croce Rossa dovrebbe avere.

Missione umanità: “un gioco da eroi”

Shafna Fernando, Vice Presidente e Rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Campania ha dichiarato: “La Croce Rossa vive grazie all’impegno costante e silenzioso dei suoi Volontari, persone che non si definiscono mai degli eroi, non cercano riconoscimenti, ma agiscono con umanità, competenza e discrezione, consapevoli che il vero valore risiede nella scelta quotidiana di esserci.

Tuttavia, con questo evento vogliamo ribaltare quella narrazione: perché, in realtà, chi sceglie ogni giorno di esserci, di ascoltare, di agire, di tendere una mano quando nessuno guarda, dimostra un coraggio e una dedizione che meritano di essere celebrati. Il nostro incontro sarà un momento per riconoscere questo valore: un’occasione per guardarsi dentro e scoprire il proprio “superpotere” – che sia empatia, creatività, determinazione o qualcosa di ancora più profondo. In Croce Rossa, ogni cuore che sceglie di servire è già un cuore eroico. E ciascuno di noi, con la propria unicità, sta già facendo la differenza”.

Centinaia di volontari provenienti da tutta la Campania

L’evento, patrocinato dalla Regione Campania, dal Forum Regionale dei Giovani e dal Comune di Faicchio, sarà ospitato dal Comitato di San Lorenzello e vedrà il coinvolgimento di centinaia di volontari provenienti da tutta la Campania. A supporto, anche il team regionale delle attività rivolte alla gioventù, formatori, trainer e operatori, impegnati da settimane nell’organizzazione, nella stesura del regolamento e nella creazione delle prove. Durante il meeting non mancheranno sorprese e momenti simbolici, pensati per riconoscere e valorizzare lo spirito di squadra, la dedizione e il coraggio silenzioso di chi ogni giorno sceglie di fare la differenza.