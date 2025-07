Foglianise protagonista al museo della Civiltà di Roma Esposto un carro della Festa del Grano

Foglianise sarà tra i protagonisti della mostra nazionale “Le fiabe sono vere… Storia popolare italiana”, in programma al Museo delle Civiltà (MUCIV) di Roma dal 24 luglio 2025 al 1° marzo 2026. L’inaugurazione ufficiale si terrà mercoledì 23 luglio, alla presenza dei vertici del Ministero della Cultura, dei curatori e delle comunità coinvolte.

All’interno del percorso espositivo sarà esposto il carro di grano raffigurante la chiesa di Santa Maria del Giglio di Venezia, realizzato dai “Maestri del Grano” di Foglianise, già selezionato dal museo come espressione significativa del patrimonio immateriale italiano. Un’opera che unisce abilità artigianale, identità culturale e devozione popolare.

«È per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Giovanni Mastrocinque – un onore immenso essere presenti in una mostra nazionale così prestigiosa, che intende raccontare e valorizzare le storie delle culture popolari italiane. La presenza, nella mostra temporanea e itinerante, del nostro carro di grano rappresenta un riconoscimento importante alla Festa del Grano e ai suoi valori profondi: l’intreccio tra arte, fede, lavoro e memoria. Il grano, che per Foglianise è simbolo di vita e di comunità, entra ancora una volta in dialogo con l’Italia intera, riaffermando il valore delle tradizioni vive. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione, un sentito ringraziamento al Museo delle Civiltà per aver dato spazio e voce alla nostra storia».

La presenza del carro al Museo delle Civiltà rinnova il legame già avviato nel 1978, quando un’opera dedicata alla Madonna di Montevergine fu accolta nella collezione permanente del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari ed è ancora oggi possibile ammirarla. Un segno di continuità e di vitalità di una tradizione che, anno dopo anno, continua a stupire.