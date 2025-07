Ceppaloni vince il bando "Piano Cinema Campania 2025" con la rassegna Visioni "Un passo concreto verso la rigenerazione culturale del nostro territorio"

Il Comune di Ceppaloni è tra i vincitori del bando “Piano Cinema Campania 2025”, promosso dalla Regione Campania a sostegno delle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. Il progetto presentato, intitolato “Visioni: storie e sguardi sul mondo”, ha ottenuto un contributo pubblico per la realizzazione di una rassegna estiva gratuita che coinvolgerà cittadini e spettatori dei comuni limitrofi.

È la prima volta che Ceppaloni riceve un finanziamento regionale nell’ambito del cinema, un risultato che premia l’impegno dell’amministrazione comunale nella costruzione di un’offerta culturale innovativa, accessibile e integrata con le altre politiche pubbliche del territorio.

Una rassegna intergenerazionale

La rassegna “Visioni” proporrà sette film tra settembre e ottobre 2025, affrontando temi come la dignità, l’identità, la libertà femminile, la disabilità, la musica e l’amicizia. Le proiezioni si svolgeranno presso il Teatro all’Aperto “Giovanni Paolo II” con ingresso libero. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Creativi Italiani, le librerie Casa Naima e Fun Side Benevento, l’associazione Parole in Circolo, il Forum dei Giovani e la Biblioteca Comunale.

La rassegna si inserisce in un disegno culturale ampio e coerente, già riconosciuto a livello nazionale con il conferimento del titolo di “Città che Legge” e il finanziamento dei progetti Fe.Li.Ce. – Festival del Libro, NarrAzioni – Il teatro della parola e BIC 2023. Il linguaggio cinematografico si unisce così alla narrazione orale e scritta per offrire esperienze culturali diffuse e inclusive.

“Siamo felici e orgogliosi di questo riconoscimento - il Consigliere alla Cultura del Comune di Ceppaloni, Emilio Imbriani - che rappresenta un passo concreto verso la rigenerazione culturale del nostro territorio. Con “Visioni” offriamo ai cittadini non solo intrattenimento, ma strumenti di riflessione e comunità. Ringrazio tutti i partner che hanno creduto nel progetto e lavoreranno alla sua realizzazione”.