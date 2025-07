Vitulano: guasto sulla rete idrica, possibili disagi Perdita che interessa la condotta che arriva alla centrale Santo Stefano: tecnici al lavoro

La Gesesa comunica, che nel corso della notte hanno rilevato il mancato flusso della risorsa idrica proveniente dalla centrale di Santo Stefano di Vitulano a causa verosimilmente di una perdita sul percorso. I tecnici già dalle prime ore di questa mattina sono a lavoro per

risolvere la problematica. Per questo motivo Gesesa avvisa gli utenti che si potranno verificare basse pressioni o mancanze d’acqua nella parte alta del territorio comunale e ricorda che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito 800511717.