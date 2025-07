Faicchio: inaugurata nuova sede della Croce Rossa "Un centro moderno e funzionale per accogliere cittadini e volontari"

Inaugurata a Faicchio la nuova sede operativa della Croce Rossa Italiana – Comitato di San Lorenzello. La nuova struttura si presenta come un centro moderno e funzionale - spiegano i promotori - pensato per accogliere cittadini e volontari in un ambiente confortevole e operativo. Al suo interno sono presenti una sala formazione dedicata alla crescita dei volontari e alla sensibilizzazione della popolazione, ambulatori per servizi sanitari di base e assistenza, spazi per screening gratuiti e per l’organizzazione di iniziative sociali rivolte a tutte le fasce della popolazione.

Cerimonia di inaugurazione della nuova sede Croce Rossa

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte numerose autorità civili e rappresentanti istituzionali, a testimonianza del valore che questa nuova sede assume per il territorio. Presenti il Sindaco di Faicchio, Nino Lombardi, il Presidente del Consiglio Comunale e Consigliere con delega ai rapporti con la Croce Rossa, Armando Guarino, insieme al Presidente Nazionale Croce Rossa, Rosario Gianluca Maria Valastro, al Vice Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana e rappresentante dei Giovani, Edoardo Italia, il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Campania, Stefano Tangredi e il Presidente del Comitato della Croce Rossa di San Lorenzello, Tommaso Masotta.

L’inaugurazione ha rappresentato anche un momento di dialogo e condivisione tra istituzioni e volontari, sottolineando l’importanza della cooperazione tra enti locali e realtà associative per rispondere in modo efficace ai bisogni della popolazione.

Per il Comitato di San Lorenzello, la nuova sede operativa a Faicchio sarà "un punto strategico per ampliare il raggio d’azione e rafforzare i servizi offerti, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più resiliente e solidale. Con questa nuova apertura, Faicchio si dota di un presidio fondamentale per la salute pubblica e la promozione dei valori umanitari, grazie all’impegno instancabile dei volontari e al sostegno delle istituzioni. Un passo avanti per il territorio, che guarda al futuro con maggiore coesione e speranza"