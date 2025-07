Paupisi. Ultimo weekend luglio contrada Pagani in festa e messa dell'Arcivescovo Maria Santissima di Pagani, ecco il programma dei festeggiamenti religiosi

Alla contrada Pagani di Paupisi tutto pronto per le quattro giornate di festa dedicate a Maria Santissima di Pagani. Infatti da giovedì 24 luglio a lunedì 28 luglio la contrada Pagani di Paupisi si vestirà a festa con tantissimi appuntamenti in onore alla Vergine di Pagani organizzati dall’associazione culturale ‘Il Sogno’ in sinergia con la parrocchia Santa Maria del Bosco.

Un’associazione nata diversi anni fa, impegnata anno dopo anno nell’organizzazione di questi festeggiamenti e che qualche anno fa ha lasciato un primo segno alla contrada restaurando la cappella che sorge a fianco alla Chiesa dedicata alla Madonna dove, nel 1907, fu ritrovato il quadro della Vergine Santissima e che è stata appunto oggetto di lavori di abbellimento.

Ma quest’anno un altro grande obiettivo hanno raggiunto i volontari del ‘Sogno’ con la restaurazione del campanile del Santuario. Un lavoro meraviglioso che ha portato alla luce questo luogo di culto tanto amato dai paupisani e non solo che sarà inaugurato domenica 20 luglio alle ore 20:00 da sua eccellenza monsignor Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento.

Tornando al programma della festa giovedì 24 luglio comincerà il triduo di preparazione alla festa fino a sabato 26 luglio e tutte le sere, alle ore 19,00, sarà celebrata la santa messa. Domenica 27 luglio giornata della festa: alle ore 8:30 celebrazione della santa messa e a seguire processione con il quadro di Maria Santissima di Pagani che attraverserà le varie strade della contrada. Al termine – intorno alle ore 11:00 - santa messa. Alle ore 19:00 celebrazione eucaristica di chiusura della festa. Tutte le sante messe della domenica sono animate dal coro parrocchiale ‘Santa Maria del Bosco’