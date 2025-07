Azzurro Donna, Boschiglio nominata Coordinatrice di Foglianise Iachetta (Forza Italia): “Costruiamo una rete vicina alle donne”

Dora Boschiglio, biologa e ricercatrice, è stata nominata Coordinatrice cittadina di Azzurro Donna a Foglianise.

“Questa nomina – spiega Anna Iachetta, Coordinatrice provinciale di Azzurro Donna – sarà un punto di riferimento fondamentale per tutte le donne del territorio, contribuendo a rafforzare la rete di ascolto, vicinanza e supporto che Azzurro Donna promuove ogni giorno, con l’obbiettivo di dare voce alle istanze del mondo femminile in ambito sociale, culturale e politico.”

“Con entusiasmo e determinazione continuiamo a costruire una rete solida e partecipata, capace di valorizzare il ruolo delle donne nella società e nella politica”, conclude Iachetta.

“È fondamentale creare una società dove le donne si sentano libere, rispettate e protette. Questo è lo stimolo che mi ha spinta ad iniziare tale percorso - ha commentato Dora Boschiglio-. I miei più sinceri ringraziamenti vanno ad Anna Iachetta, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, per questa straordinaria opportunità”.