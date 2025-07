Montesarchio: riprendono i lavori lungo la Strada Provinciale Vitulanese Appello ai cittadini: "Stiamo lavorando per risolvere una criticità annosa"

Riprendono i lavori lungo la Strada Provinciale Vitulanese grazie alla collaborazione e alla supervisione di Alto Calore Servizi Spa. A darne comunicazione sono l’assessore ai Lavori Pubblici Cesare Striani e la consigliera delegata alla Manutenzione Palma Viscione, confermando l’avvio della nuova fase di interventi che porterà al completamento dell’opera.

“Dopo una necessaria fase di coordinamento tecnico con Alto Calore, gestore della rete idrica – dichiara la consigliera Viscione – possiamo finalmente ripartire con la posa della nuova condotta. Si tratta di un passaggio fondamentale per eliminare le numerose perdite lungo la rete e migliorare in modo duraturo la qualità del servizio idrico su tutto il tratto interessato”.

“Gli interventi – aggiunge l’assessore Striani – proseguiranno ora senza ulteriori interruzioni fino al completamento dei lavori, che restituiranno piena sicurezza e percorribilità a un’arteria viaria strategica per il nostro territorio”.

Appello ai cittadini

I rappresentanti dell’amministrazione comunale rivolgono infine un appello ai cittadini, chiedendo comprensione per eventuali disagi momentanei: “Stiamo lavorando per risolvere una criticità annosa e lo stiamo facendo in modo strutturale e risolutivo.”