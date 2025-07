Strada provinciale 106, la Provincia ha preso in carico il cavalcaferrovia Nell’ambito del progetto della tratta ferroviaria Telese-Vitulano della linea AV/AC Napoli-Bari

La Provincia di Benevento ha preso in carico il cavalcaferrovia sulla Strada provinciale n. 106 nel territorio di Ponte nell’ambito del progetto della tratta ferroviaria Telese-Vitulano della linea AV/AC Napoli-Bari, appaltata da Rete Ferroviaria Italiana al Consorzio Telese Scarl (costituito dalle società Ghella, Itinera, Salcef e Coget Impianti).

Ad annunciarlo è il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ne ha ricevuto comunicazione dall’ing. Daniele Pizzo, project manager del Consorzio Telese (che ha fornito l'immagine diramata dalla Provincia) e dal Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia Angelo Carmine Giordano.

“Il cavalcaferrovia – si legge in una nota nota - una delle opere infrastrutturali in programma a seguito degli accordi a suo tempo stipulati tra la Provincia, Rfi, Consorzio Telese per consentire la costruzione del nuovo tracciato ferroviario AV / AC tra Napoli e Bari, consente di superare una parte almeno delle criticità registrate e vissute dai cittadini, dalle attività produttive e commerciali di quelle aree vocate tradizionalmente alla vitivinicoltura e olivicoltura servite dalla provinciale n, 106 collegante Benevento alla Vallata telesina”.

Il Presidente Lombardi nell'esprimere sollievo poiché “finalmente molti dei problemi lamentati e delle proteste manifestate legittimamente dalle Istituzioni e dai cittadini e dai produttori in particolare di San Lorenzo Maggiore, sono stati superati”, quindi ha assicurato di “seguire con la dovuta attenzione l’evolversi dei lavori lungo l’intera percorrenza della tratta ferroviaria AV / AC in territorio sannita affinchè, secondo le intese formalizzate con RFI e Consorzio Telese, sia garantito il ritorno alla normalità della circolazione stradale lungo le provinciali per tutti i cittadini e gli utenti”.

Il progetto

Realizzato in prossimità dell’intersezione tra la strada provinciale numero 106 e la linea storica Caserta-Foggia, il cavalcaferrovia consente la soppressione di un passaggio a livello interferente con il tracciato della nuova linea AV/AC Napoli-Bari (al km 119+163 della linea ferroviaria) ed il successivo completamento della nuova sede del raddoppio ferroviario, in corrispondenza dell'interferenza con la viabilità provinciale.

Il viadotto è stato realizzato in sistema misto acciaio-calcestruzzo, con schema statico di trave continua a sei campate di lunghezza variabile tra i 30 ed i 38 metri. Con una lunghezza complessiva di 170 metri, è caratterizzato da una larghezza complessiva in campata variabile tra 12.2 e 13.1 m, dato lo sviluppo prevalentemente curvilineo del tracciato planimetrico. L’impalcato metallico è costituito da 4 travi longitudinali, con altezza minima pari a 1900 mm e connesse in direzione trasversale mediante traversi realizzati con schema reticolare. La sezione stradale è caratterizzata da una piattaforma pavimentata di larghezza pari a 8,50 m, con una corsia per senso di marcia di larghezza 3,25 m e banchine laterali di 1,00 m ciascuna, con impianto di illuminazione notturna. L’apertura al traffico riguarderà anche le rampe di approccio al cavalcaferrovia, per un’estensione complessiva consegnato alla Provincia di Benevento in qualità di futuro ente gestore, pari a circa 560 metri.