"Cambiare la narrazione dei corpi": la sfida che parte dal Sannio Santaniello: “Tutti i corpi sono degni di rispetto, cura e rappresentazione”

“Corpi grassi, corpi non conformi, corpi esclusi dagli standard imposti dalla società: oggi chiedono voce, spazio e rispetto”. E' l'incipit della campagna su scala nazionale che parte da San Giorgio del Sannio e punta a cambiare la narrazione dei corpi.

A promuovere l’iniziativa è l’Associazione di Promozione Sociale MOVE2EUROPE, guidata da Elvira Santaniello, attivista impegnata nella lotta contro la discriminazione dei corpi non conformi. “Insieme al Body Liberation Network, rete europea per la liberazione corporea, MOVE2EUROPE lancia un sondaggio nazionale per raccogliere – spiegano in una nota - esperienze e bisogni delle persone che vivono in corpi spesso stigmatizzati”.

Il sondaggio sarà diffuso in Italia e in altri Paesi europei, tra i quali Spagna, Polonia, Lettonia, Repubblica Ceca, Cipro, con obiettivi chiari e concreti: mappare le esperienze di discriminazione, esclusione e barriere vissute da persone grasse o non conformi; individuare i bisogni urgenti, come l’accesso equo al lavoro, la cura sanitaria inclusiva, il supporto psicologico e comunitario, e la rappresentanza nei media; costruire visioni per il futuro, attraverso politiche, servizi e iniziative culturali realmente inclusive; rafforzare le reti locali, stimolando la nascita di gruppi, progetti e collaborazioni a livello regionale e nazionale.

“Il nostro obiettivo non è promuovere l’obesità, come spesso si fraintende – spiega Elvira Santaniello – ma affermare con forza che tutti i corpi sono degni di rispetto, cura e rappresentazione, indipendentemente da peso, forma, abilità, razza o identità di genere. La società ha il dovere di smantellare gli stereotipi che fanno soffrire e isolano milioni di persone ogni giorno”.

Il Body Liberation Network e il sondaggio rappresentano un passo decisivo nella creazione di uno spazio politico, culturale e sociale dove la diversità corporea sia riconosciuta e valorizzata. Una rete che parte dal Sud Italia, ma parla a tutta l’Europa.