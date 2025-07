Emergenza idrica a Ceppaloni: il sindaco Cataudo rassicura Guasto a condotta principale “Ho chiesto e ottenuto garanzie da Alto Calore per oggi”

Negli ultimi giorni si sono registrati disagi idrici nel Comune di Ceppaloni, a causa di un guasto sulla condotta adduttrice principale che, da San Nicola Manfredi, scende verso San Leucio del Sannio, Ceppaloni e altri comuni del comprensorio.

Il Sindaco di Ceppaloni, Claudio Cataudo, è immediatamente intervenuto presso i vertici di Alto Calore Servizi, chiedendo un intervento urgente per il ripristino della situazione e mantenendo un contatto costante con la società.

“La rottura della condotta principale ha causato un’interruzione del servizio in diverse zone del nostro territorio – spiega Cataudo –. Mi sono attivato con i responsabili di Alto Calore per ottenere tempi certi e un intervento risolutivo. Mi è stato garantito che nella giornata di oggi l’erogazione idrica sarà regolarmente ripristinata.”

Il primo cittadino evidenzia come la criticità non riguardi solo Ceppaloni: “Siamo in ogni caso di fronte a una rete idrica fragile, che serve numerosi comuni del Sannio. È indispensabile intervenire in modo strutturale e non più solo in emergenza. I cittadini hanno diritto a un servizio affidabile e continuo”.