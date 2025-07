Si inaugura la Via Lucis a Pietrelcina: quando l’arte incontra la città Sabato 26 luglio in Piazza Giovanni Paolo II

Sabato 26 luglio 2025 alle ore 21 a Pietrelcina in Piazza Giovanni Paolo II sarà inaugurata Via Lucis, opera di arte pubblica appositamente creata da Liliana Moro, artista di rilievo, invitata in grandi rassegne d’arte contemporanea come Biennale di Venezia e Documenta di Kassel, di recente protagonista di mostre personali al Kunstmuseum Liechtenstein e al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano.

L’opera è la prima realizzata nell’ambito di Art Soul, il festival d’arte e cultura di Pietrelcina, ideato da Luigi Ferraiuolo, noto giornalista e scrittore, per saldare il nesso tra le forme dell’immaginario contemporaneo e la spiritualità.

Liliana Moro è stata scelta da una commissione tecnico-scientifica presieduta da Vincenzo Trione, tra i maggiori critici d’arte in Italia, composta da alcune delle più importanti personalità della cultura italiana.

Via Lucis è un’opera che si pone come guida e faro di accoglienza per l’umanità. Collocata in tre punti del territorio di Pietrelcina, contiene tre messaggi di riflessione e speranza, tratti dalla Carta dei diritti di Lampedusa, dal pensiero di Václav Havel e di San Pio da Pietrelcina. All’evento sarà presente Liliana Moro.