Casa dell'acqua a Durazzano, Grasso: paese sostenibile e attento all’ambiente Sarà inaugurata domenica 27 luglio

Anche il Comune di Durazzano ha ufficialmente la Casa dell’Acqua. Ad annunciarlo è il sindaco di Durazzano Lina Grasso. Attenzione rivolta alla sostenibilità e all'ambiente.

“La casa dell’acqua che sarà inaugurata domenica 27 luglio alle ore 10, è installata in Località Rossi, nei pressi della palestra comunale, – continua il primo cittadino –è un ulteriore passo in avanti verso un paese più sostenibile e attento all’ambiente, offrendo acqua di qualità direttamente dal nostro territorio, a km zero e a basso impatto ambientale".

Progetto di sostenibilità ambientale

"Un progetto di sostenibilità ambientale con una conseguente riduzione dei rifiuti plastici. La nostra amministrazione comunale ha manifestato sin da subito questo interesse in un contesto di continua promozione di temi di sostenibilità ambientale e di pubblica utilità per i cittadini. Siamo quindi orgogliosi – conclude il sindaco Grasso - di poter offrire alla cittadinanza un’infrastruttura utile, accessibile e perfettamente integrata con la visione di una Durazzano più sostenibile, che risponde concretamente alle esigenze della nostra comunità”.

Nella foto un'immagine di repertorio