Viabilità zona industriale Molinara: Longo "troppe criticità" Dovute al traffico di mezzi pesanti verso la zona

E' stata inviata istanza ai comuni di Molinara e San Marco dei Cavoti per segnalare le criticità dovute al traffico di mezzi pesanti verso la zona industriale di Molinara.

E' la segnalazione del Consigliere comunale Domenico Longo, gruppo Alternativa Civica per Molinara “Dobbiamo prendere atto - scrive - che la pur attrezzata zona industriale di Molinara è servita da una pessima rete viaria. Mi riferisco, in particolare, al transito degli autoarticolati e dei mezzi da lavoro che giungono al PIP attraverso la Fortorina, guidati dalla segnaletica che accompagna verso Molinara. Quando imboccano la

strada all’angolo della nuova farmacia di San Marco dei Cavoti non vengono deviati da alcuna segnaletica che impedisca loro il transito, salvo poi trovare il divieto proprio a ridosso della discesa “delle calecare”. Per i mezzi pesanti quel tratto che porta all’interno della zona industriale di Molinara, in quanto stretto e fortemente in pendenza risulta essere pericoloso. Arrivati in quel punto, però, sono costretti ad infrangere le regole della strada perché impossibilitati a dirigersi altrove”.

Disagi alla circolazione ordinaria e i potenziali rischi per la sicurezza

Il documento inviato ai due comuni, sottoscritto dalla minoranza consiliare, è volto a segnalare i conseguenti disagi alla circolazione ordinaria e i potenziali rischi per la sicurezza. “Bisogna considerare – continua Longo – la possibilità tecnica e logistica di prevedere una deviazione del traffico pesante in arrivo dalla Fortorina, indirizzando verso la parte alta di San Marco dei Cavoti, a nord del cimitero comunale, in modo da poter raggiungere la zona PIP di Molinara attraverso la viabilità provinciale più ampia e idonea”.

La documentazione presentata chiede di attivare ogni utile iniziativa, anche mediante coordinamento con altri enti preposti (come, ad esempio, ANAS e Provincia di Benevento), per valutare ed eventualmente disporre la deviazione del traffico pesante attraverso segnaletica verticale e orizzontale, necessaria a indirizzare in sicurezza il flusso in entrata verso la zona industriale di Molinara.