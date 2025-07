"EnjoyPietrelcina": al via il nuovo ecosistema turistico digitale Il sindaco. l successo di questo progetto dipenderà dalla partecipazione attiva dell’intera comunità

Un importante passo verso l’innovazione e la valorizzazione del territorio è stato compiuto dal Comune di Pietrelcina con il lancio ufficiale di “EnjoyPietrelcina”, il nuovo ecosistema turistico digitale pensato per promuovere il patrimonio culturale, storico e spirituale del paese natale di Padre Pio.

È già online il portale ufficiale enjoypietrelcina.it, un sito ricco di contenuti informativi, itinerari tematici, eventi e servizi utili per i visitatori. Parallelamente, sono stati attivati i canali social dedicati su Facebook, Instagram e YouTube, mentre è attesa nei prossimi giorni la pubblicazione dell’app turistica sugli store digitali, che completerà l’offerta tecnologica.

“Abbiamo investito risorse significative nelle nuove tecnologie – afferma il Sindaco Salvatore Mazzone – ma il successo di questo progetto dipenderà dalla partecipazione attiva dell’intera comunità, a partire dagli operatori economici, culturali e sociali del territorio”.

Proprio per favorire il coinvolgimento della cittadinanza, nei prossimi mesi saranno organizzati incontri pubblici e presentazioni per illustrare le iniziative messe in campo. In particolare, a settembre prenderanno il via dei veri e propri laboratori promossi da Simtur (Società Italiana Mobilità e Turismo Sostenibile), che offriranno ulteriori opportunità di confronto e sviluppo condiviso.