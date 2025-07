FdI: dopo il teatro, avanti con la palestra del Liceo Lombardi di Airola “Un'altra concreta risposta al territorio caudino”

Il gruppo Fratelli d’Italia esprime viva soddisfazione e rinnovato apprezzamento per l’ulteriore passo compiuto dalla Provincia di Benevento a favore del Liceo Lombardi di Airola. Dopo i recenti lavori di ripristino funzionale del tetto e dell’auditorium, oggi arriva un’altra importante notizia: la Provincia parteciperà all’Avviso pubblico per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle palestre scolastiche, candidando un intervento di adeguamento sismico, impiantistico e funzionale della palestra a servizio dello stesso istituto, per un importo complessivo di 1.650.000 euro.

I lavori alla Palestra del Liceo

Si tratta di un intervento strategico, coerente con la visione di una scuola più sicura, moderna e completa, che trova piena condivisione del gruppo FdI in Provincia, sostengono i consiglieri provinciali Carmine Agostinelli e Gaetano Mauriello, unitamente al consigliere comunale di Airola Giuseppe Stravino.

Un plauso convinto arriva dal senatore Domenico Matera, che sottolinea: “Questo ulteriore passaggio dimostra quanto sia efficace una politica radicata nei territori, che lavora in silenzio ma con concretezza per restituire dignità e servizi al mondo scolastico. La palestra è un luogo di crescita educativa, sociale e personale: merita attenzione”.

Il gruppo FdI ringrazia infine il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, per "la costante attenzione dimostrata verso il territorio della Valle Caudina, nel segno di una collaborazione istituzionale seria ed efficace".

“Dopo aver restituito piena funzionalità all’auditorium - dichiarano i consiglieri Agostinelli e Mauriello - questa iniziativa testimonia il credere in una scuola che sappia essere non solo luogo di studio, ma anche spazio di benessere e socialità. L’attenzione verso il Liceo Lombardi non è episodica, ma rientra in un percorso coerente che continueremo a sostenere con convinzione e spirito di servizio”.