Misure di prevenzione virus West Nile: l'opposizione interroga il sindaco I consiglieri chiedono di conoscere le misure adottate dal comune

“Le misure di prevenzione per la diffusione del virus West Nile”. Questo il tema al centro dell'interrogazione presentata al sindaco di Cusano Mutri dal gruppo di opposizione al Comune. I consiglieri del gruppo Nuova Cusano con il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo (nella foto), comunicano in una nota di aver protocollato un’interrogazione consiliare per chiedere chiarimenti sulle azioni intraprese dall’Amministrazione comunale.

Nella richiesta – spiegano - si fa riferimento alle informative diffuse dall’Asl e all’importanza della prevenzione, anche in assenza di vaccini o cure specifiche. “Abbiamo chiesto al sindaco se il Comune abbia già attivato contatti con l’Asl per predisporre eventuali disinfestazioni straordinarie e se siano state avviate campagne di informazione rivolte alla popolazione”.

Il gruppo “Nuova Cusano” sottolinea infine l'importanza della prevenzione: “In casi come questi, la tempestività è fondamentale per tutelare la salute pubblica. La prevenzione non è facoltativa, è un dovere".