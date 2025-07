Telese Terme, la compagine di Caporaso coesa guarda alle amministrative del 2026 Presentato dai consiglieri un documento di sostegno al primo cittadino

Nello scorso fine settimana la maggioranza consiliare guidata dal Sindaco Giovanni Caporaso si è riunita per una prima discussione circa le prossime elezioni amministrative del 2026. Alla riunione hanno partecipato tutti i consiglieri comunali di maggioranza, oltre al Sindaco. Nella discussione sono stati affrontati vari aspetti politici.

In primo luogo è stato fatto un primo ed approssimativo bilancio di quanto realizzato, degli obiettivi raggiunti e di quelli eventualmente mancati, del grado di coesione della squadra di governo, della qualità e quantità di relazioni costruite con i comuni circostanti e con gli enti sovracomunali.

Si è convenuto che, pur avendo fatto tanto, il lavoro non può dirsi finito, come non può esaurirsi mai completamente il lavoro di nessuna amministrazione in un solo mandato. Restano tante cose da fare o da ultimare e bisogna programmare il futuro, ciò che si intende fare in questo secondo semestre del 2025.

A tal fine, nel prossimo autunno, l’Amministrazione Caporaso intende programmare vari incontri con la popolazione telesina nel corso dei quali illustrare compiutamente quanto realizzato in ogni settore: opere pubbliche, urbanistica, commercio, turismo, politiche sociali, attività produttive. Dagli incontri pubblici di presentazione di quanto fatto sino ad ora, la maggioranza consiliare conta che possano emergere ulteriori elementi utili a costruire il programma elettorale per la Telese del 2026/2031.

Per quanto riguarda la struttura della lista, tutti i consiglieri comunali hanno espresso una chiara ed inequivocabile volontà, a sostenere unitariamente il Sindaco Giovanni Caporaso in una sua candidatura per un secondo mandato. Si è ritenuta tale candidatura elemento imprescindibile per proseguire e terminare il lavoro iniziato nel 2020. Non solo. Tutti hanno ritenuto che questa stessa compagine, con le stesse persone, debba essere il fondamento dal quale partire per costruire, integrando gli elementi mancanti, una nuova lista per una Telese sempre più proiettata nel futuro e sempre più protagonista nel Sannio.

E’ per tutte queste ragioni che, al termine della riunione, tutti i consiglieri hanno voluto firmare un documento di “Sostegno al Sindaco” offrendo la piena disponibilità personale ad una candidatura nella prossima lista di Giovanni Caporaso.