Riconoscimento dello Stato di Palestina, via libera in consiglio Il sindaco Sandomenico: "Non si può rimanere in silenzio"

Il consiglio comunale di Montesarchio ha votato nella serata di ieri, con voto positivo di tutti i presenti e l'astensione della consigliera Annalisa Clemente, un ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Il sindaco Carmelo Sandomenico

“Voglio ringraziare il Consiglio comunale di Montesarchio per aver approvato la mozione con cui si chiede al Governo italiano di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. È un atto che nasce da una mia proposta, maturata in un tempo drammatico, e che vuole rappresentare un segnale di civiltà, di coscienza e di umanità e che fa seguito anche al confronto con cittadini ed alcune forze politiche che condividevano tale esigenza.

A fronte dell'immane tragedia che si sta consumando a Gaza, della sofferenza del popolo palestinese, delle migliaia di vittime civili – tra cui tantissimi bambini – non si può rimanere in silenzio. Questa iniziativa non è contro nessuno, ma è per il diritto alla vita, alla libertà e alla dignità di tutti i popoli, incluso quello palestinese, che da decenni attende il riconoscimento dei propri diritti fondamentali".

"Con questo atto Montesarchio si unisce idealmente a tante altre comunità, istituzioni e cittadini europei – prosegue il primo cittadino - che chiedono con forza la pace, la fine della violenza, il rispetto del diritto internazionale, la liberazione degli ostaggi israeliani ancora in mano a Hamas e la ripresa del percorso politico dei ‘due popoli, due Stati’, unico orizzonte possibile per una convivenza giusta e duratura. La politica non può ignorare il dolore del mondo. Anche da un piccolo Comune – conclude Sandomenico - può partire un messaggio forte: l’umanità non si misura con il peso geopolitico, ma con il coraggio morale delle scelte. Continueremo a far sentire la nostra voce”.