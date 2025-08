In tanti a Paupisi per le celebrazione in onore della Madonna di Pagani Soddisfatto il presidente Antonio Goglia

Anche quest’anno in tanti a Paupisi per le celebrazioni in onore della Madonna di Pagani. Positivo il bilancio tracciato dagli organizzatori. “Migliaia di persone venute ad ascoltare il concerto di Gigione sabato sera e il meraviglioso concerto di Riccardo Fogli domenica. L'evento, tanto atteso dai paupisani, è stato organizzato tutto nei minimi particolari dall’associazione ‘Il Sogno’ che ha registrato tutte le sere una partecipazione straordinaria di persone, confermando ancora una volta l’ottima scelta delle serate musicali”.

Oltre la celebrazione delle sante messe il momento più sentito, toccante e davvero ricco di fede è stata la processione con il quadro della Vergine lungo le strade della contrada; una effige portata a spalla da tanti fedeli e devoti per tutto il percorso.

Un weekend che ha visto piazza Pagani ‘invasa’ da giovani e adulti che hanno degustato le prelibatezze allo stand gastronomico degli chef dell’associazione ‘Il Sogno’: arrosti, primi piatti, spezzatino, montanare. Poi l’atteso show di Gigione e la voce di Riccardo Fogli con piazza Pagani di Paupisi trasformata in un palcoscenico d’eccezione, accogliendo migliaia di persone provenienti non solo dal Sannio ma anche fuori Regione. Domenica sera Riccardo Fogli ha saputo creare un’atmosfera magica, mescolando brani storici a pezzi più recenti, riuscendo a coinvolgere ed emozionare il pubblico. Infine lo spettacolo di fuochi piromusicali che ha chiuso i festeggiamenti e che per la prima volta sono stati fatti a Pagani.

“Ringrazio di cuore il sindaco e l’amministrazione comunale, sempre a noi vicini, per la disponibilità data e per aver accolto ogni nostra richiesta”, commenta Antonio Goglia, Presidente dell’Associazione ‘Il Sogno’ che ringrazia anche “le autorità militari Carabinieri, vigili urbani e i volontari dell’associazione ‘Pro Vita”, quindi evidenzia anche la disponibilità di “tutto il popolo paupisano, e non solo, grazie al nostro parroco don Cosimo Iadanza, alla Pro Loco, alla Misericordia di Torrecuso, a tutti i nostri sponsor e al Forum dei Giovani. Un grazie all’amico Antonio Iesce che come sempre ha ‘amplificato’ il nostro programma e le nostre emozioni e un grazie a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno partecipato”.

Infine Goglia evidenzia l'impegno di “tutti i componenti dell’Associazione ‘Il Sogno’ che si sono dati da fare per l’ottima organizzazione. Un pensiero a chi da sempre ci guarda e ci supporta a lassù. Arrivederci all’anno prossimo e già da oggi posso dire che per il 2026 abbiamo già le idee chiare per il programma civile. Evviva la Nostra Madonna di Pagani”.