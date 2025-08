Apollosa, riconsegnata l'area giochi di Piazza Grasso Gli interventi effettuati dall'amministrazione comunale

La settimana scorsa, in occasione della festa patronale di Sant’Anna – dichiara il Sindaco di Apollosa, Danilo Parente, abbiamo riconsegnato ai nostri bambini il rinnovato Parco Giochi Comunale "Bimbi Felici" di Piazza Grasso, uno spazio profondamente riqualificato.

In passato, condividendo la richiesta delle famiglie, "avevamo scelto - spiegnao dal Comune - di collocare qui l'area giochi, ritenendo questo spazio più idoneo e sicuro per i bambini rispetto a quello precedentemente utilizzato. Tuttavia, abbiamo ritenuto necessario intervenire in quanto lo stesso era scarsamente illuminato e non disponeva di un impianto di videosorveglianza. Inoltre, presentava più livelli di calpestio per cui si rendeva opportuno intervenire su tutta l'area e sul tappetino antitrauma. Ancora, parte delle pareti perimetrali erano deteriorate e coperte dalla vegetazione. Per tali motivi, l’intervento si rendeva necessario al fine di offrire a bambini e famiglie un luogo finalmente adeguato, fruibile e soprattutto sicuro".

Tra i principali interventi effettuati:

• piano di calpestio portato a un livello unico su tutta l'area;

• nuovo tappeto antitrauma in corrispondenza di tutte le giostre;

• realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione;

• realizzazione di un impianto di videosorveglianza, prima totalmente assente;

• installazione di una nuova altalena (prontamente sostituita dopo alcune criticità emerse e segnalate dai cittadini);

• pannelli decorativi di abbellimento e rastrelliera per biciclette, per rendere l’area più curata e funzionale.

Nei prossimi mesi, con il clima favorevole, è già in programma un’apposita semina, con la quale l’area diventerà ancora più verde e accogliente. Un altro spazio pubblico migliorato e riconsegnato alla comunità