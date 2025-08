Radici per il futuro: il racconto di una comunità Il 17 agosto la presentazione della pubblicazione a San Marco ai Monti

Sarà presentato il 17 agosto alle ore 19:00, a San Marco ai Monti, frazione collinare del Comune di Sant’Angelo a Cupolo (BN), il volume “Radici per il futuro”, una pubblicazione che raccoglie fotografie, racconti e testimonianze delle comunità di San Marco ai Monti e San Giorgio del Sannio.

Il progetto nasce dal desiderio di custodire e tramandare la memoria collettiva, restituendo voce e dignità a volti, luoghi e storie che rischiano di essere dimenticate. L’iniziativa è promossa dalle Pro Loco di San Marco ai Monti APS e San Giorgio del Sannio APS,

con il contributo dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, il patrocinio del Comune di Sant’Angelo a Cupolo e del Comitato Provinciale UNPLI Benevento.

L’opera raccoglie frammenti di vita quotidiana



A curare il volume, pubblicato a luglio 2025 da Storie di Mondi Possibili, sono Letizia Bruno, Ilenia Piccioni e Antonio Tiso. L’opera raccoglie frammenti di vita quotidiana, storie di migrazioni, partenze e ritorni, il mondo del lavoro, le processioni religiose, la famiglia, il sisma del 1980; ma anche antiche preghiere, i detti dialettali di ieri e riflessioni su come promuovere un turismo lento alla scoperta dei piccoli borghi del Sannio. Un viaggio tra emozioni, sacrifici e sogni che intreccia la memoria degli anziani con lo sguardo delle nuove generazioni.

Antonio Tiso, giornalista e curatore del volume, racconta: «Il Premio Strega Ennio Flaiano una volta disse che “scrivere serve a sconfiggere la morte”.

Un atto di resistenza contro lo spopolamento dei piccoli centri

Per la nostra comunità, pubblicare questo libro è un atto di resistenza contro lo spopolamento dei piccoli centri: una sfida culturale e sociale che riguarda tutta la provincia di Benevento». Carmine Bavaro, presidente della Pro Loco San Marco ai Monti, aggiunge: «Abbiamo attinto generosamente alla memoria orale del paese, un patrimonio inestimabile che rappresenta l’anima più autentica della nostra comunità. Le volontarie del Servizio Civile ci hanno dato una mano importante, recuperando storie che aspettavano solo di essere raccontate».

Il progetto vuole anche invitare a riflettere sul futuro dei piccoli borghi dell’entroterra, come quelli del Sannio, spesso ai margini delle politiche di sviluppo. Dal 2019, con la nascita del Forum delle Aree Interne e una strategia nazionale dedicata, si è cercato di riportare attenzione su questi territori. Ma alcune decisioni recenti rischiano di escludere proprio le realtà più fragili, lasciandole senza supporto se non in grado di presentare progetti già solidi e autonomi. Radici per il futuro è anche una risposta a questa deriva: parte dalla memoria per restituire dignità e prospettiva alle comunità.