Riti settennali: un anno dopo. C'è il convegno evento La soddisfazione di Angela Garofano, assessore ed esponente di Forza Italia

“Da esponente di Forza Italia esprimo enorme soddisfazione per il convegno-evento dal titolo: “I riti settennali di penitenza in onore dell'Assunta. Un anno dopo” che si svolgerà venerdì 8 Agosto, alle ore 18.00, presso il castello medievale di Guardia Sanframondi. La nostra amministrazione è stata capace di intercettare questa opportunità varata dalla Farnesina. Ricordiamo, inoltre, che grazie al Ministro degli

Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, on.Antonio Tajani, il comune di Guardia ha potuto beneficiare di un finanziamento che consente di promuovere le tradizioni locali, richiamando la presenza nella nostra comunità dei nostri concittadini emigrati all’estero”. Questo è quanto dichiarato dalla dirigente FI Angela Garofano che aggiunge: “La cultura genera turismo e, quindi, anche economia reale.

Il nostro partito esprime una forza parlamentare e di governo che ha particolare attenzione alle aree interne e alla nostra cittadinanza. Nei prossimi giorni incontrerò insieme gli amici di Forza Italia l’onorevole Francesco Maria Rubano per continuare a costruire insieme una prospettiva locale che garantisca ai nostri cittadini crescita, attivazione e sperimentazione di tutte le buone pratiche relative allo sviluppo ed al supporto dell'incoming turistico made-in-Sannio”.