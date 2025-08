Restauro della chiesa di San Gabriele Arcangelo di Airola Influenza (Forza Italia): “Il governo è attento al territorio”

Relativamente all'accordo per il restauro della Chiesa di San Gabriele Arcangelo di Airola (siglato tra la Prefettura di Benevento, la Soprintenzenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Benevento e Caserta ed il comune di Airola) giunge una nota a nome di Carmine Influenza, consigliere comunale con delega ai lavori pubblici di Airola e dirigente provinciale di Forza Italia che dice: “Esprimo soddisfazione per questo traguardo che si appalesa come un intervento importante che unitamente alla squadra amministrativa abbiamo seguito in sede ministeriale tramite l’onorevole Francesco Maria Rubano. Ringrazio anche il sovrintendente Mariano Nuzzo per la competenza e l’attenzione mostrata nei riguardi di questa istanza rappresentata. Sono sicuro che il restauro conservativo della chiesa di San Gabriele Arcangelo -uno degli edifici di culto più cari alla comunità di Airola- porterà nuovo lustro a questo prezioso bene culturale architettonico e cristiano del Sannio tutto”.