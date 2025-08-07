Trentennale della Misericordia di Torrecuso: le celebrazioni il 22 e 23 agosto L'obiettivo è coinvolgere la comunità e avvicinare tutti al mondo del volontariato

Proseguono senza sosta i preparativi per il grande evento che coinvolgerà tutta Torrecuso: parliamo del trentennale della Misericordia che si festeggerà il 22 e 23 agosto. Nasceva nell’agosto del 1995 la Misericordia di Torrecuso, sodalizio di volontariato, che affonda le sue radici nella tradizione della prima Misericordia nata a Firenze nell’anno 1244. Gli anni 90 erano tempi in cui per avere un’ambulanza, in caso di necessità, era una vera e propria impresa e spesso per i feriti gravi e neonati bisognosi di cure e strutture migliori, potevano essere svolti solo grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco. E così, dopo la nascita di alcune Misericordie nella provincia di Avellino, all’indomani del tragico sisma del 1980 (che vide una massiccia partecipazione di oltre 150 Misericordie provenienti dalla Toscana), iniziano a nascere anche nella provincia di Benevento e si decise quindi, insieme ad un gruppo di persone, di fondare la Misericordia di Torrecuso.

Obiettivo: coinvolgere tutta la cittadinanza

“La Misericordia è un sodalizio che si regge solo ed esclusivamente sull’opera di volontari – precisa il Governatore Nicola Maiello – che donano parte del loro tempo libero al prossimo bisognoso, senza alcun tipo di compenso personale, ma solo con l’ideale di compiere opere di carità secondo i dettami del Vangelo. Non a caso sono Confraternite e per questo le attività sono svolte nello stile del Buon Samaritano”. La Misericordia di Torrecuso annovera tante attività di protezione civile ed interventi a favore di persone bisognose di assistenza. “E’ con grande soddisfazione – spiega ancora Maiello – che stiamo organizzando le attività per festeggiare il nostro trentennale, nell’intento primario di coinvolgere tutta la cittadinanza, perché si conosca la nostra Associazione e i servizi che essa svolge, non solo di carattere sanitario, ma anche culturale e formativo: la cultura del soccorso e del volontariato curate con attività di formazione permanente rivolta agli studenti delle scuole, ma anche ai singoli cittadini che, attraverso corsi di BLS e BLSD, totalmente gratuiti, volessero formarsi al Primo Soccorso; l’attenzione ai temi sociali più importanti – afferma ancora Maiello - legati agli anziani e ai disabili curata con attività progettuali che rispondono ai bisogni territoriali più sentiti; poi la cultura della prevenzione e della protezione civile di fronte ai rischi legati alle calamità naturali.

Avvicinare tutti al mondo del volontariato

Non è facile al giorno d’oggi, e nel nostro Sud, che semplici cittadini donino parte del loro tempo libero, in maniera disinteressata e gratuita, a chiunque abbia bisogno di soccorso o assistenza, operando con amore e professionalità”.

Il programma dei festeggiamenti in programma il 22 e 23 agosto è alquanto ricco ed ha avuto anche il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Torrecuso.

“Spero davvero tanto – conclude il Governatore Maiello – che tutte le Istituzioni ci siano davvero vicine in maniera tangibile, al fine di poter realizzare una bella manifestazione, che coinvolga tutta la comunità, soprattutto i giovani, avvicinando loro al mondo del volontariato, quello vero, gratuito e disinteressato”.