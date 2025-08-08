Aumenti in bolletta per il servizio idrico: l'indignazione della Lega L'attacco degli esponenti di San Giorgio del Sannio

Contro gli aumenti per il servizio idrico il monito della Lega. “È un fatto di estrema gravità che l’EIC di Avellino abbia deliberato un aumento del costo dell’acqua in bolletta pari al 30% per i prossimi tre anni, nonostante la gestione attuale di Alto Calore Servizi sia ben lontana dall’assicurare un’erogazione regolare, continua e adeguata del servizio idrico” scrivono in una nota il coordinatore Lega di San Giorgio del Sannio Attilio Petrillo e il responsabile regionale giovani dipartimento disabilità Lega, Giovanni Bocchini lega. “E' un vero dramma e una beffa – proseguono - la mancata erogazione serale per anziani e disabili che pagano sulla loro pelle le criticità di un'azienda notoriamente oberata di debiti per milioni di euro”.