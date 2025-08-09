Apollosa: Parente "no agli aumenti delle tariffe idriche" L’Amministrazione Parente chiede la sospensione immediata dell’applicazione dell’aumento

L’Amministrazione comunale di Apollosa esprime la propria netta opposizione alla recente decisione del Consiglio Distrettuale Irpino che prevede un incremento delle tariffe idriche fino al 30% nell’arco di tre anni per gli utenti serviti da Alto Calore Servizi.

Secondo il Comune, un simile provvedimento è inaccettabile e insostenibile, in particolare per famiglie già penalizzate da frequenti interruzioni dell’erogazione e da un servizio che è lontano, per qualità ed efficienza, dal risponde alle esigenze della comunità.

Alla luce di tali criticità, l’Amministrazione Parente chiede la sospensione immediata dell’applicazione dell’aumento delle tariffe che appare ingiustificato e inopportuno alla luce del servizio reso.