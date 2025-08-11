Con una nota inviata al sindaco di San Giorgio del Sannio, il coordinamento cittadino della Lega, tramite i suoi responsabili il coordinatore cittadino Attilio Petrillo e il responsabile regionale Giovanni dipartimento disabilità Giovanni Bocchini, hanno chiesto con urgenza il posizionamento di sufficienti autobotti per alleviare i disagi della popolazione a seguito della perdurante crisi idrica emergenziale, si spera in un riscontro immediato e concreto. "Siamo vicini alla comunità, alle imprese e ai commercianti - dichiarano - che vivono sulla propria pelle le difficoltà di una cattiva gestione delle risorse idriche campane e sannite in particolare".
San Giorgio del Sannio: manca l'acqua, la Lega chiede le autobotti
Vicini alla comunità in questo momento di dfficoltà
