San Giorgio del Sannio: manca l'acqua, la Lega chiede le autobotti Vicini alla comunità in questo momento di dfficoltà

Con una nota inviata al sindaco di San Giorgio del Sannio, il coordinamento cittadino della Lega, tramite i suoi responsabili il coordinatore cittadino Attilio Petrillo e il responsabile regionale Giovanni dipartimento disabilità Giovanni Bocchini, hanno chiesto con urgenza il posizionamento di sufficienti autobotti per alleviare i disagi della popolazione a seguito della perdurante crisi idrica emergenziale, si spera in un riscontro immediato e concreto. "Siamo vicini alla comunità, alle imprese e ai commercianti - dichiarano - che vivono sulla propria pelle le difficoltà di una cattiva gestione delle risorse idriche campane e sannite in particolare".