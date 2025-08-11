Bocca della Selva si tinge di rosa: il 16 agosto la Walk for the Cure Torna la celebre camminata solidale di Komen Italia per sostenere la lotta contro i tumori al seno

Sabato 16 agosto 2025, nel cuore verde di Bocca della Selva, andrà in scena la Walk for the Cure, l’ormai celebre camminata solidale promossa da Komen Italia per sostenere la lotta contro i tumori del seno.

Il ritrovo è fissato alle 9:30 in Piazza Tre Faggi, con partenza alle 10:00.

Il percorso si snoderà tra boschi, prati e panorami mozzafiato, offrendo ai partecipanti non solo un momento di sport e benessere, ma anche l’occasione di contribuire concretamente a una causa che tocca tante donne.

“Dopo la manifestazione di San Lorenzello, con tanta accoglienza e tanta partecipazione, ho voluto portare questa passeggiata anche a Bocca della Selva, immersa nel verde, nella tranquillità e nella bellezza” – afferma Imma Petrillo, presidente di ASD Cusanamente e consigliere provinciale delle Usacli di Benevento – Unione Sportiva.

Un entusiasmo condiviso da Angelo Piazza, referente provinciale di Komen Italia:

“Il lungo cammino di Komen fa tappa con grande emozione anche tra questi panorami, in una delle atmosfere più belle del nostro territorio. Sarà una giornata speciale, fatta di sensibilizzazione e solidarietà.

Il primo grazie va alle associazioni e al Comune di Cusano Mutri per il supporto che mai è mancato verso la nostra realtà. Vi aspettiamo a Bocca della Selva!”

La passeggiata sarà l’occasione per ribadire l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, ma anche per godere della natura e della compagnia, trasformando un semplice sabato d’agosto in un momento di comunità.

Il messaggio è chiaro: si cammina insieme per la cura, passo dopo passo.

