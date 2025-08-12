Foglianise abbraccia l'Europa: gemellaggio "Youth Rural Wealth" Giovani e territori: opportunità e sfide nelle aree rurali europee

Foglianise si prepara ad accogliere un evento di respiro internazionale che metterà al centro giovani, cultura e cooperazione europea. Giovedì 14 agosto 2025, alle ore 10, presso l’Aula “Maria Famiglietti” dell’Istituto Comprensivo “Padre Isaia Columbro”, si terrà la Conferenza pubblica del Gemellaggio Europeo “Youth Rural Wealth”, dal titolo “Giovani & Territori: Opportunità e sfide nelle aree rurali europee”.

La giornata prenderà il via alle ore 9.30 con la registrazione e l’accoglienza dei partecipanti e delle delegazioni provenienti da Polonia, Albania, Lituania e Croazia. Seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Foglianise Rag. Giovanni Mastrocinque; del Presidente della Provincia di Benevento Dott. Nino Lombardi; del Sindaco di Fushë-Arrëz (Albania) Mr. Hil Curri e del Sindaco di Pilawa Górna (Polonia) Mr. Krzysztof Chudyk.



Uno dei momenti più significativi sarà la firma solenne del Patto di Gemellaggio. La conferenza proseguirà con gli interventi del Dott. Rocco Palumbo, referente del progetto europeo; del Prof. Antonio Tommaselli e del Dott. Tommaso Rinaldi.

Le esperienze europee a confronto vedranno la partecipazione: per la Polonia di Dariusz Madejski e Monika Babinska-Staniszcak; per l’Albania di Phd. Mikel Qafa.

A concludere i lavori sarà l’On. Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale della Campania, in rappresentanza e su delega ufficiale del Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca.



“Youth Rural Wealth” è un progetto di gemellaggio europeo finanziato dal programma “CERV – Citizens, Equality, Rights and Values” dell’Unione Europea. Il Comune di Foglianise, capofila dell’iniziativa, ha costruito una rete di collaborazione con il Comune di Pilawa Górna (Polonia), il Comune di Fushë-Arrëz (Albania), l’organizzazione Socialine iniciatyva (Lituania) e l’associazione creativa SLAMA (Croazia).

Nato per rafforzare il legame tra le comunità rurali europee, il progetto intende valorizzare non solo la ricchezza agricola e paesaggistica, ma soprattutto quella umana, recuperando il senso delle radici e offrendo ai giovani occasioni di confronto e crescita.

Dal 13 al 17 agosto 2025, in concomitanza con la tradizionale “Festa del Grano”, Foglianise diventerà il cuore pulsante di un laboratorio interculturale fatto di incontri, formazione, visite alle realtà produttive locali, laboratori e momenti di festa. Delegazioni e cittadini vivranno un’immersione nella tradizione locale, con la partecipazione alla sfilata dei carri di grano, simbolo di identità e creatività collettiva.



“Con l’inizio degli eventi del progetto “Youth Rural Wealth” – dichiara il Sindaco Giovanni Mastrocinque – entriamo nel cuore di un percorso che trasforma Foglianise in un luogo di incontro e di dialogo tra culture e comunità rurali di diversi Paesi europei. Dopo mesi di preparazione, siamo pronti ad accogliere le delegazioni e a vivere insieme giornate di confronto, formazione e festa, con la nostra identità e le nostre tradizioni come filo conduttore. La conferenza del 14 agosto rappresenta l’avvio ufficiale di questo gemellaggio e la firma del Patto ne sarà il simbolo più forte: un impegno reciproco a collaborare, crescere e affrontare insieme le sfide delle aree rurali. Vogliamo che i nostri giovani trovino in questo progetto uno spazio per esprimersi e per costruire legami che vadano oltre i confini geografici. Ringrazio vivamente il nostro concittadino Rocco Palumbo, che con passione e competenza ha curato la progettazione e il coordinamento dell’iniziativa”.

