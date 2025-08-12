Arpaia: Martino, aderisce a Forza Italia Rubano in vista delle Regionali: registreremo un grande risultato

Nuovi ingressi nel partito di Forza Italia che continua a crescere su tutto il territorio sannita. L'ultima adesione è quella del presidente del consiglio comunale di Arpaia, Lucio Martino, che dichiara: “E’ importante avere un partito di governo nazionale presente nel territorio. Forza Italia è una compagine politica che rispecchia i miei valori moderati ed, inoltre, condivido l’indirizzo dell’on.Francesco Maria Rubano che ha riportato, finalmente, la politica tra la gente colmando un vuoto enorme. Darò il mio contributo programmatico al partito -continua Martino- mettendo Arpaia e la Valle Caudina al centro dell’azione politica”. Per il segretario provinciale di Forza Italia, on.Rubano: “L'adesione di Lucio Martino attesta che risultiamo interlocutori politici credibili. La politica per noi è servizio e non occupazione di potere né familismo”. Rubano, infine, aggiunge anche che: “Nei prossimi giorni ci saranno altre adesioni e, già a partire dalle prossime elezioni regionali, registreremo un grande risultato che darà voce al Sannio”.